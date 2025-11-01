Во Крушево денеска гласаат 255, а во општина Долнени 134 болни и изнемоштени лица

Во вториот круг на локалните избори своето право на глас денеска го остваруваат болните и изнемоштените од Крушево и од Долнени.

Во Крушево нема никаков проблем со осварувањето на правото на глас на болните и изнемоштените лица, потврдуваат од општинската изборна комисија.

Правото на глас го остваруваат 255 болни и изнемоштени.

И во општина Долнени нема никаков проблем за текот на денешното гласање. Можност да гласаат имаат 134 болни и изнемоштени лица.

Инаку, на вториот круг од изборите право на глас во Крушево имаат 7768 граѓани, а во општина Долнени се регистрирани 11.929 избирачи.