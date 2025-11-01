 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Неделник

Посебен режим на сообраќај на градските гробишта Бутел поради Митровденска задушница

Сервиси

01.11.2025

Поради верскиот празник Митровденска задушница, Единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје денеска и утре ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот.

Со почеток од 6:00 часот денеска сообраќајот кон градските гробишта Бутел ќе се одвива во една насока (кружно), односно сите возила ќе се упатат по ул.„Бутелска“, лево по ул.„Александар Урдаревски“, лево по ул.„Боца Иванова“ и десно до влезот на гробишта Бутел. За излез од гробишта – десно по ул.„Боца Иванова“, до кружниот тек на ул.„Бутелска“, па лево по ул.„Бутелска“ и десно по ул.„Кемал Сејфула“.

Посебен режим на сообраќај ќе се воведе и на гробиштата Камник, Драчево и Ѓорче Петров.

СВР Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници по сообраќајниците опфатени со посебниот режим на сообраќај. 

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 25.10.2025
Следната сабота е Митровденска задушница
Скопје  | 01.08.2025
Пo повод Илинден, посебен режим на сообраќај утре во Скопје
Филм  | 30.07.2025
В четврток времен режим на раскрсницата кај Црвен Крст до раскрсницата кај Градска болница поради снимање филм
﻿