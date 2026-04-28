ВМРО-ДПМНЕ: Филипче доби шлаканица од Вајц, европратеникот вели Македонија има напредок на патот кон ЕУ

Венко Филипче вечерва доби шлаканица и тоа директно од европратеникот и известувач за Македонија во Европскиот парламент, велат во партиското соопштение од ВМРО-ДПМНЕ.

Еве сега и ќе му објасниме на Филипче зошто се занимава со глупости.

Прво, Вајц вечерва јасно кажа интервјуто е старо и оти дадено е пред седум недели.

Второ, Вајц јасно се осврнува на напредокот на Македонија на патот кон Европската унија, односно на реализирање на европската агенда.

Му даваме совет на Филипче ако сака да оди напред нека гледа напред, исто така ако сака да оди напред треба да ги следи навреме работите и да не шири лажни вести, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.