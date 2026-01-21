Утврдена Предлог-одлуката за избор на нов состав на ДИК, Бојан Маричиќ предложен за претседател

Собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата на денешната седница едногласно ја утврди предлог-одлуката за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.

Согласно член 27 став 4 од Изборниот законик, од кандидатите на предлог листата политичките партии предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна избори, а партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на ДИК, рече претседателот на Комисијата за за прашања на изборите и именувањата, Ѓорѓија Сајкоски.

ВМРО-ДПМНЕ ги предложи тројцата членови Александар Даштевски, дипломиран правник од Скопје, Ангелчо Ристов, дипломиран правник и магистер по административно право и јавна администрација од Делчево и Светлана Карапетрова, дипломиран економист и магистер по економија, финасии, сметководство и ревизија од Тетово.

СДСМ за претседател на ДИК го предложи Бојан Маричиќ, дипломиран правник и магистер по меѓународно и европско право и современи европски студии од Скопје, а за член Борис Кондарко, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје.

ДУИ за член на ДИК ја предложи Дитмире Шеху, дипломиран правник од Гостивар.

Движењето Беса, која е дел од коалицијата ВРЕДИ, за потпретседател на ДИК го предложи Абдуш Демири, дипломиран економист и магистер по економски науки финансии од село Непроштено – Теарце.

За седумчлениот нов состав на ДИК пријавени беа вкупно 16 кандидати. Други пријавени кандидати за новиот состав беа Викторија Аврамовска-Мадиќ, дипломиран правник и магистер по правни науки од Скопје, Феузи Џафери, дипломиран правник со положен правосуден испит, од село Чајле – Гостивар, Марија Митановска-Димовска, дипломиран правник од Скопје, Даниела Маркоска, дипломиран правник од Скопје, Елита Шуки, дипломиран правник со положен правосуден и нотарски испит од Скопје, Добре Јанчев, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје, Бети Ѓорѓиеска, дипломиран инженер по електротехника од Скопје, Ивана Костадиноска, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје, Благоја Гешоски, дипломиран дефектолог, доктор на дефектолошки науки од Прилеп.

Државната изборна комисија е составена од седум члена (претседател, потпретседател и пет други члена). Членови на ДИК можат да бидат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во земјата, да се дипломирани правници со најмалку осум години работно искуство како правници и да не бидат членови на орган на политичка партија.