Претседателот и членовите на ДИК на конференцијата „Заштита на демократијата и изборниот интегритет“

Со зајакнат мониторинг и дигитализација до целосна изборна транспарентност, објави ДИЛ на својот фејсбук профил.

Претседателот и членовите на Државната изборна комисија учествуваа на конференцијата организарана од страна на IFES North Macedonia : „Заштита на демократијата и изборниот интегритет“.

Главен фокус на дискусиите беа анализите од мониторингот на Локалните избори 2025, во делот на спречување на злоупотребата на административните ресурси и следење на политичкото рекламирање и кампањите водени од трети страни.

Наша заедничка цел останува унапредувањето на транспарентноста и клучните механизми за обезбедувањето на еднакви услови за сите учесници во изборниот процес.