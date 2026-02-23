 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Тетовчанка измамена за 3.000 евра, ги платила за да добие работна виза за Германија

Хроника

23.02.2026

На 22.02.2026 во 20:00 часот во СВР Тетово, 32-годишна жена од Тетово пријавила дека била измамена од едно лице од Тетово за сума од 3.000 евра.

Според пријавеното, во текот на 2024 година, таа се договорила со лицето да ѝ посредува за добивање работна виза за Германија и притоа парите му ги исплатила во неколку наврати. Како што е пријавено, услугата не била извршена, а кога стапила во контакт со него и си ги побарала парите, започнал расправија, а подоцна бил недостапен.

Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.

Поврзани вести

Свет  | 22.02.2026
Германија планира да ја забрза интеграцијата на барателите на азил на пазарот на трудот
Свет  | 21.02.2026
Германија ги повикува своите граѓани да го напуштат Иран, по новите заканите од САД
Свет  | 20.02.2026
Кина вo 2025 година пак била главен трговски партнер на Германија, САД на второто место
﻿