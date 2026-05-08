Утре Вреди ќе стане една партија

Кога се создаде ВРЕДИ, не сите веруваа дека ова патување ќе стигне до тука. Имаше такви што очекуваа поделби, замор и неуспех. Имаше и други што отворено работеа ова обединување никогаш да не се случи. Но утре одговорот ќе се даде пред очите на сите..

На 9 Мај, Денот на Европа, на Конгресот на обединувањето, пет политички субјекти ќе донесат една од најважните одлуки во рамките на албанскиот политички блок во државата. Од партнери и политички сојузници, ВРЕДИ станува едно единствено тело.

Ова не беше лесна одлука. Бараше трпение, доверба и волја да се стави интересот на Албанците над тесните партиски интереси.

Ниту пак е наметнато обединување. Тоа е резултат на убедувањето дека Албанците не победуваат кога политиката се фрагментира, туку кога енергијата и претставувањето се обединуваат и организираат.

Токму затоа ова обединување има историска тежина. Ова е ветувањето што ВРЕДИ им го даде на Албанците.

Ова е ВРЕДИ, од идеја во која многумина се сомневаа, до обединување што утре станува политички факт.

Затоа утре, 850 делегати ќе се упатат кон Конгресот на обединувањето за да го запечатат големото ветување ВРЕДИ да стане ЕДНО.