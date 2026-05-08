08.05.2026
Петок, 8 мај 2026
Денеска се гласа владата на Румен Радев

Бугарскиот Парламент се очекува денеска да го изгласа предлог-кабинетот на кандидатот за премиер Румен Радев, номиниран од партијата „Прогресивна Бугарија“.

Претседателката Илијана Јотова вчера му го врачи првиот мандат за состав на влада на Радев, како претставник на најголемата пратеничка група во 52. Народно собрание, кој веднаш го врати мандатот како исполнет. Предложената владина структура предвидува четворица вицепремиери и 18 министерства, при што три ресори – за економија, за иновации и за електронско управување, се планира да се преструктурираат во две министерства.

– Ова не е само оптимизација и реално кратење на администрацијата, туку пред сè го правиме за да ја подобриме работата на владата, да обезбедиме подобри услови за инвестициите и бизнисот, како и да ја забрзаме дигитализацијата – изјави Радев.

Партијата „Прогресивна Бугарија“ располага со мнозинство од 131 пратеник во 52. Народно собрание. Сепак, опозициските партии ГЕРБ-СДС, „Демократска Бугарија“, „Продолжуваме со промената“ и „Преродба“ веќе најавија дека нема да го поддржат новиот кабинет, додека од ДПС засега се без коментар.

