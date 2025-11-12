Учениците во Аеродром ќе учат за даночниот систем, улогата на УЈП и за финансии

Министерство за образование и наука

Од денес, во училиштата во општина Аеродром започнуваат работилниците преку кои најмладите ќе се запознаваат подетално со значењето на даноците, начинот на функционирање на даночниот систем, улогата на УЈП и другите финансиски институции, како и со важноста на одговорното и транспарентно управување со јавните средства. Изразуваме голема благодарност до Управата за јавни приходи што останува силен поддржувач и партнер на Министерството за образование и наука и на воспитно–образовниот систем.

Ова го истакна државниот секретар во МОН, Елена Ивановска на денешната прва креативна работилница во ОУ „Блаже Конески“ во Аеродром, појаснувајќи дека активностите почнуваат за помалку од еден месец по потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за образование и наука (МОН) и Управата за јавни приходи (УЈП) за зајакнување на финансиската и даночната едукација на учениците.

фото: Министерство за образование и наука

Со нудење на експертизата и стручноста на своите вработени, УЈП значително придонесува во градењето на понапредни, информирани и финансиски едуцирани ученички генерации, кои многу подобро ќе ги разбираат механизмите на современото општество и ќе бидат подготвени да придонесуваат кон неговиот одржлив развој“, рече Ивановска.

Предвидено е едукацијата да ги опфати учениците од сите основни и средни училишта, ќе се одвива интерактивно – преку игри, симулации и креативни работилници, а стекнатото знаење ќе се проверува со даночен квиз, односно натпревар меѓу учениците.

Министерството за образование и наука очекува успешна реализација на оваа сеопфатна мерка и натамошна трансформација во системско решение, преку надградување на наставните програми. Градиме свесни и одговорни граѓани кои разбираат дека даноците се основа за финансирање на јавните добра и за поттикнување на општествениот напредок.