Турскиот амбасадор во посета на Штип

Градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов беше домаќин на амбасадорот на Република Турција, Фатих Улусој. На средбата се разговараше за значењето и можностите за понатамошно продлабочување на соработката меѓу двете пријателски земји, со посебен акцент на образованието, престојот на турските државјани во Штип, како и на унапредување на соработката во областа на промоција на македонската и турската култура.

Градоначалникот на општина Штип, Јорданов истакна дека Штип, како универзитетски и регионален центар, претставува отворена и гостопримлива средина за сите студенти и граѓани кои избираат тука да студираат, работат и живеат.

Присуството на турските студенти во нашиот град има особено значење, не само од економски аспект, туку и во контекст на збогатување на општествениот живот, поттикнување на меѓукултурниот дијалог и градење мостови на пријателство меѓу двата народа. Турските студенти се значаен дел од академската заедница во Штип, а нивната интеграција во локалната средина придонетасува за создавање позитивна симбиоза меѓу различните етнички и културни заедници. Преку секојдневната комуникација, соработка и заеднички активности се зајакнуваат вредностите на почит, разбирање и солидарност#, вели Јорданов.

Градоначалникот Јорданов на средба со амбасадорот на Република Турција, Улусој ја нагласи подготвеноста на Општина Штип и понатаму да биде партнер на иницијативи што ќе придонесат за подобри услови за престој и студирање на странските студенти, како и за унапредување на соработката меѓу двете земји.