Трајановски: Граѓаните во Гостивар заслужуваат одговори

Во 21 век да се случи вакво загадување на водоводот со колиформни бактерии е рамно на катастрофа. Обично вакви случаи има при поплави или други елементарни непогоди. Сите што имаат одговорност треба да одговараат – изјави потпретседателот на СДСМ, Александар Трајановски, во вестите на Телевизија 24.

-Кога зборуваме за Гостивар, мора да бидеме јасни и да кажеме дека одговорноста треба да биде од врвот надолу. Тука не ја амнестираме ниту локалната самоуправа, но најголемата одговорност треба да оди на сметка на владејачката партија, затоа што таа треба да ја стави оваа хаварија под контрола и да не дозволи да ескалира – рече Трајановски.

Тој посочи дека СДСМ бара целосно објавување на документацијата, како и на целата патека на одлуки и реакции на институциите, бидејќи првите симптоми се појавиле уште на крајот на јули, а никој не се рагирало навреме.

-Замислете, неколку дена по ред во гостиварската болница имате 200 или 300 заболени со иста клиничка слика, а притоа да не преземате никаква активност и за тоа примарно да ја обвинувате локалната власт, иако директорот на болницата изјави дека Министерството за здравство било известено. Ако Институтот за јавно здравје е надлежен за сите центри за јавно здравје, тогаш што правел Центарот за јавно здравје во Тетово, кој ја покрива и подружницата во Гостивар? Дали пет дена известувал некого, дали испраќал сигнали или само ја испитувал водата?

Тоа се пет изгубени, драгоцени денови. Од една страна имаме директор на болница кој вели дека Министерството било известено, а од друга страна гледаме дека информацијата не стигнала каде што требало или некој не реагирал навреме. Очигледно, за тоа некој мора да преземе одговорност – додаде Трајановски.

Потпретседателот на СДСМ нагласи дека граѓаните во Гостивар заслужуваат целосни одговори и транспарентност од институциите.

-Граѓаните во Гостивар заслужуваат одговори. Во ваква ситуација некој треба секојдневно да се излегува пред јавноста, да одржува прес-конференции, да го смирит населението и да се дадат јасни информации како се развива ситуацијата – рече Трајановски.

Трајановски посочи на начинот на комуникација со јавноста за време на ковид-кризата, кога претседателот на СДСМ, Венко Филипче, беше министер за здравство и сега кога ВМРО е на валст.

-Претседателот Венко Филипче, ако се сеќавате, за време на ковид-кризата секојдневно излегуваше пред јавноста на прес-конференции и ги соопштуваше насоките за справување со една светска здравствена криза. Денешната власт не може да се справи со криза во Гостивар – изјави Трајановски.