СОС Детско село и Мото клуб „Вепар“ го одбележаа Меѓународниот ден на семејството: Возиме со срце – бидејќи семејството е моторот кој нѐ движи

СОС Детско село и Мото клуб „Вепар“ по повод 15 Мај – Меѓународниот ден на семејството, организираа мото дефиле низ Скопје, испраќајќи порака за важноста на семејството во развојот на секое дете.

Под мотото „ Возиме со срце – бидејќи семејството е моторот кој нѐ движи“ дефилето, како што се наведува во соопштението на СОС Детско село, започна од Градскиот парк, со учество на повеќе од 100 моторџии и поддржувачи, кои направија кружна рута низ централното градско подрачје на Скопје, движејќи се по булеварите „Илинден“, „Св. Климент Охридски“ и „8 Септември“.

Со ова дефиле, учесниците ја потсетиле јавноста дека семејството не е само место каде што растеме, туку чувство на сигурност, грижа и припадност.

За децата и младите кои растат без родителска грижа, се додава во соопштението, поддршката од заедницата значи многу повеќе од симболичен гест. Таа е порака дека не се сами, дека некој ги гледа, ги слуша и верува во нивната иднина.

Семејството е првата сигурност на едно дете. Кога таа сигурност недостасува, наша заедничка одговорност е да создадеме средина во која децата и младите ќе почувствуваат дека припаѓаат, дека се важни и дека имаат поддршка да растат и да се развиваат. Во изминатите 25 години, СОС Детско село помогна да се променат 6090 животи на деца, млади и семејства кои добија нова шанса за посигурна иднина – велат од СОС Детско село.

Мото клуб „Вепар“ со своето учество покажа дека поддршката може да дојде во различни форми- преку присуство, солидарност и заедничка испратена порака, се додава во соопштението.