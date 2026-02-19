 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Шекеринска е од големото добро утро, не коментира што барале со Заев во СЈО да носат материјали без записник

Македонија

19.02.2026

Се јави и вториот човек на НАТО Радмила Шекеринска да го пофали воениот сојуз меѓу Косово, Албанија и Хрватска. Јак колку што знам Косово не признаена држава од неколку членки на НАТО, а згора на тоа според Резолуцијата 12 14 на Обединетите нации не ни смее да има војска, коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“,

Што би рекол претседателот на Србија, Александар Вучиќ кога Шекеринска ќе се појавува кажува малку но глупо, а згора на тоа и надвор од секаква логика. Наместо да чепка теми кои се осетливи за секого на Балканот, како што се формирање на воени сојузи, Рада е подобро да каже што барала во Специјалното јавното обвинителство заедно со Заев да носи материјали како што откри поранешната обвинителка Лејла Кадриу. Демант од Заев досега немаше. Туку ај Зоки не знае кај поправо да реагира, дали за дрогата или за СЈО. Ама ни од Рада нема никаква реакција. Туку ајде, што ќе демантира, таа е од големото добро утро.

