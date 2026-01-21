Серијата „Наркос“ на македонски начин

Сте ја гледале серијата Наркос? Во таа серија, нарко босот Пабло Ескобар парите заработени од дрога ги криеше во ѕид. Кога го убија, неговите луѓе од доверба им кажаа на истражителите каде се скриени парите. 500 милјади долари, беа скриени во ѕид во една од неговите резиденциии. Сега барем знаеме кој им е идол на нашиве судии и обвинители,коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“
Kym8JMn8GXE
