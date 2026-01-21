 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник
Kym8JMn8GXE

Серијата „Наркос“ на македонски начин

Македонија

21.01.2026




Сте ја гледале серијата Наркос? Во таа серија, нарко босот Пабло Ескобар парите заработени од дрога ги криеше во ѕид. Кога го убија, неговите луѓе од доверба им кажаа на истражителите каде се скриени парите. 500 милјади долари, беа скриени во ѕид во една од неговите резиденциии. Сега барем знаеме кој им е идол на нашиве судии и обвинители,коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“

Поврзани вести

Свет  | 25.12.2024
Наследникот на кланот на Пабло Ескобар пуштен на слобода
﻿