Aлкараз сигурен на Австралија Опен

Светскиот тенисер број еден, Карлос Алкараз, рано утрово го победи Германецот Јаник Ханфман во второто коло на Австралија опен со 7:6 (7:4), 6:3 и 6:2.

Мечот траеше 2 часа и 46 минути.

Алкараз сервираше 11 аса, направи три двојни грешки и реализираше четири од девет брејк топки. Ханфман, рангиран на 102-то место на АТП ранг-листата, сервираше седум аса, направи четири двојни грешки и реализираше една од седум брејк топки.

Во следното коло на турнирот во Австралија, 22-годишниот Шпанец ќе се соочи со Корентин Муте (Франција).

Наградниот фонд на Грен слемот во Мелбурн изнесува 74,9 милиони долари