03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Сајковски од Кичево: Заедно покажавме дека градот заслужува промени и нова енергија!

Македонија

03.11.2025

Facebook/Ѓорѓија Сајкоски

Од срце благодарност до сите што излегоа и го дадоа својот глас, на сите што веруваа, поддржаа и беа дел од оваа победа! ❤️
Честитки за новиот градоначалник на Кичево, Д-р Александар Јовановски!
Заедно покажавме дека Кичево заслужува промени и нова енергија!
Победата е наша, заедничка, но вистинската работа допрва започнува, напиша на Фејсбук, Ѓорѓија Сајковски.

