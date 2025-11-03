Сајковски од Кичево: Заедно покажавме дека градот заслужува промени и нова енергија!

Од срце благодарност до сите што излегоа и го дадоа својот глас, на сите што веруваа, поддржаа и беа дел од оваа победа! ❤️
Честитки за новиот градоначалник на Кичево, Д-р Александар Јовановски!
Заедно покажавме дека Кичево заслужува промени и нова енергија!
Победата е наша, заедничка, но вистинската работа допрва започнува, напиша на Фејсбук, Ѓорѓија Сајковски.
