Сајковски од Кичево: Заедно покажавме дека градот заслужува промени и нова енергија!

Од срце благодарност до сите што излегоа и го дадоа својот глас, на сите што веруваа, поддржаа и беа дел од оваа победа! ❤️

Честитки за новиот градоначалник на Кичево, Д-р Александар Јовановски!

Заедно покажавме дека Кичево заслужува промени и нова енергија!

Победата е наша, заедничка, но вистинската работа допрва започнува, напиша на Фејсбук, Ѓорѓија Сајковски.