Разрешени и избрани нови членови на општински изборни комисии за Локалните избори 2025

Државната изборна комисија (ДИК) денеска на седница изврши разрешување и случаен избор на нови претседатели и заменици претседатели, членови и заменици членови во неколку општински изборни комисии.

Разрешени беа 41 лица ангажирани во ОИК кои до ДИК имаа доставено документација со која се докажува дека не можат да ги исполнат изборните обврски. На нивно место беа избрани нови од редот на администрацијата.

Членовите на ДИК го прифатија предлогот на Дитмире Шеху овие лица да бидат контактирани телефонски веднаш за да може ОИК да се комплетираат и да започнат со работа во пресрет на локалните избори на 19 октомври 2026 година.

ДИК на денешната седница го усвои и планот за вработувања за 2026 година.