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22.06.2026
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Понеделник, 22 јуни 2026
Неделник

Разговорите за реконструкција на Владата се конструктивни, очекувам да завршат викендот, вели Мицкоски

Македонија

22.06.2026

Премиерот Христијан Мицкоски оцени дека првичните разговори во рамки на коалицијата за реконструкција на Владата се конструктивни и најави дека неделава тие ќе продолжат, а очекува во текот на викендот и да завршат.

Во првите разговори преовладува конструктивен амбиент. Во текот на оваа недела повторно ќе имаме средби, јас очекувам тоа да бидат завршни, а во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имиња, и со останати специфики – потенцира Мицкоски во одговор на новинарско прашање по учеството на Годишниот состанок на Управниот одбор на Центарот за извонредност во финансиите – ЦЕФ (2026 Annual Meeting of the CEF Governing Board).

Додаде дека во рамки на разговорите станало забор и за опција за промена на ресори.

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