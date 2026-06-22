Majката на херојот на Зеленортските острови доби виза и пристигна во САД да го бодри синот

Возиња e херојот на Зеленортските острови, но тој беше тажен што неговата мајка не успеаа да допатува на Светското првенство поради финансиски причини и проблеми со визата.

Сепак вчера неговата мајка пристигна во Мајами, а нивната прва средба беше исполнета со емоции што не можеа да се сокријат. Прегратката меѓу мајката и синот ја забележаа и камерите, создавајќи една од најемотивните сцени на турнирот – момент во кој зборуваше емоцијата. Таа синоќа против Уругвај беше најголема поддршка за синот.