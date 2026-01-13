 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Премиерот Мицкоски и дел од владиниот врв за Василица во Белчишта

Македонија

13.01.2026

Tрадиционалната василичарска вечер исполнета со празнична атмосфера, оган, музика и домашна трпеза ќе се одржи утре пред општинската зграда во село Белчишта со почеток во 16 часот.

Според најавата на градоначалникот на општината, Златко Сиљаноски, настанот ќе биде збогатен со традиционална посета на премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски и дел од владиниот врв, што, посочува, претставува чест и значаен момент за општината.

Да ја зачуваме традицијата и заедно да ја дочекаме Новата година по стар календар во духот на заедништвото и македонските обичаи, вели Сиљаноски.

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 13.01.2026
Нуркачи традиционално кај Музејот на вода во Охрид го запалија василичарскиот оган под вода и ја најавија Стара нова година
Сервиси  | 13.01.2026
Вечер е Стара нова година, а утре Обрезание Господово и Василица
Музика  | 12.01.2026
Последни подготовки за „Диско вечер” во МОБ
﻿