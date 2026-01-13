Премиерот Мицкоски и дел од владиниот врв за Василица во Белчишта

Tрадиционалната василичарска вечер исполнета со празнична атмосфера, оган, музика и домашна трпеза ќе се одржи утре пред општинската зграда во село Белчишта со почеток во 16 часот.

Според најавата на градоначалникот на општината, Златко Сиљаноски, настанот ќе биде збогатен со традиционална посета на премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски и дел од владиниот врв, што, посочува, претставува чест и значаен момент за општината.