23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Перински: Владата финансираше околу 1200 проекти во различни области во сите општини низ цела Македонија

Македонија

23.08.2025

Министерство за локална самоуправа

Златко Перински, министер за локална самоуправа на настанот Саем-Отчет, 4 години работа за тебе информираше дека оваа Влада финансираше околу 1200 проекти од различни области во сите општини ширум Македонија, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

„На првиот повик од минатата година се пријавија  општините за 288 проекти, од кои 137 се завршени. На вториот повик  имаше 887 апликации, а беа прифатени точно 828 проекти.  Кумулативно тоа се околу 1200 проекти кои се реализираат со помош на централната власт“, информираше Перински.  

Според Перински градоначалниците имале многу предизвици, а немаа никаква поддршка од претходната влада.

„Ние им помогнавме да ги детектираат предизвиците и да им понудиме одржливост и да им помогнеме во изведба на поголеми проекти бидејќи сите располагаат со различни потенцијали“, вели Перински.

Перински е задоволен од постигнувањата на општините.

„Секој се бори да направи што е можно повеќе и се надевам по изборите ќе бидат дополнително помотивирани да работат за граѓаните“, заклучи Перински.

