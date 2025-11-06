Откако СДСМ стана трета партија во Македонија, Филипче веќе не може да бара лидерска средба

Резултатите на локалните избори ја искристализираа политичката сцена во Македонија и „тежината“ што ја имаат лидерите на најголемите партии. . Со освоени само шест општини и 126.000 гласови СДСМ е трета партија во државата и петта во главниот град. И покрај овој факт, Филипче вчера нагласи дека се единствената политичка сила која што може да парира и да се соочи со ВМРО-ДПМНЕ.

Потребен ни е поширок, посилен и поорганизиран фронт. Тоа е еден дел од лекциите кои ги научивме од локалните избори и сум сигурен дека тоа ќе го спроведеме во периодот кој што претстои, изјави Филипче.

Со тоа СДСМ и лидерот Филипче го изгубија правото да бараат лидерска средба со премиерот Мицкоски. Филипче и Мицкоски досега имаа една лидерска средба во април годинава а потоа првиот човек на СДСМ уште неколку пати бараше да се сретнат. Мицкоски на тоа одговараше дека не ја гледа потребата за нови средби.

Игор Чавески