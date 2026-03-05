Останува забраната за пиење вода во Струга

Водата во Струга и натаму не е безбедна за пиење, откако последните анализи покажале зголемена матност во изворот „Шум“, иако во градската водоводна мрежа вредностите се во граници на нормала. Новата информација значи дека забраната за употреба на водата за пиење продолжува и денеска.

Според објавените резултати од анализата на примероците од 4 март, контролата ја извршил Центарот за јавно здравје – Охрид, а јавното претпријатие во Струга соопштило дека токму зголемената матност на самиот извор е причината поради која не се укинува мерката. Практично, и кога дел од параметрите во мрежата се стабилизираат, извориштето останува критичната точка за конечна оцена за безбедноста.

За граѓаните е организирано снабдување со вода за пиење преку цистерни на три локации во текот на денот: кај Општата болница во Струга од 9 до 12 часот, кај Градскиот пазар од 12 до 15 часот и на Плоштадот на Револуцијата од 15 до 18 часот. Оваа сервисна мерка останува клучна додека не се добијат стабилни и безбедни резултати за изворот.

Случајот со изворот „Шум“ веќе е и предмет на истражни дејствија, откако Обвинителството претходно соопшти дека се испитуваат причините за загадувањето и беа изречени мерки за две правни лица во близина на изворите. Тоа значи дека кризата со водата во Струга веќе одамна не е само комунален проблем, туку и институционален тест за тоа колку брзо државата и локалните служби можат да обезбедат трајна заштита на извориштата.