Оддадена почит за убиените осум бранители кај Вејце во 2001 година

Одборот на бранителите денеска одбележа 25 години од масакрот врз осумте припадници на безбедносните сили што се случи на 28 април 2001 година помеѓу селата Селце и Вејце на Шар Планина во месноста Бреза.

Одбележувањето почна со оддавање на минута молк, по што млади тетовски вокалисти ја изведоа македонската химна и рецитали посветени на бранителите. Пред плочата со имињата на загинатите полицајци и војници потоа положија цвеќе претставници на Одборот, Министерството за одбрана, Армијата, МВР, политички партии, повеќе организации и здруженија на бранителите и припадници на безбедносните сили, македонски навивачки групи и граѓани.

-На овој ден пред 20 години во воената 2001 година во доцните попладневни часови со однапред подготвена заседа беа нападнати и ѕверски убиени, осумина од патролата бранители. Денес дојдовме овде да им оддадеме почит на оние кои својата жртва ја запишаа во поновата историја на Македонија. Нам бранителите ни оставија аманет да ја чуваме Македонија да ја градиме во попросперитетна иднина со сите што живеат во неа. Ова место е нем сведок на погибијата на осум бранители кои ги дадоа своите млади животи во одбрана на Македонија, рече Марин Најдов, претседател на Одборот на бранители.

Тој во својот говор рече дека 25 години подоцна се уште постои дилема што се случило, посочувајќи дека историјата ќе го даде одговорот на тоа.

-Едно е сигурно. Врз осумте убиени бранители терористите примениле најсуров начин на одмазда. Ваков злостор во таа воена 2001 година не е забележан никаде на друго место освен овде на Шара. Овде каде и до ден денес, после 25 години нема никаков знак на сеќавање на жртвите во одбранa на својата татковина, рече Најдов изразувајќи очекување и надеж дека еден ден правдата ќе биде задоволена.

На 28 април 2001 беа убиени четворица припадници на воената единица „Волци“ и полицајци при ОВР Битола – Роберт Петковски (27), Игор Костески (26), Миле Јаневски (30), Бобан Трајковски (28), Марјан Божиновски (27), Илче Стојановски (24), Бошко Најдовски (25) и Кире Костадиновски (24). а