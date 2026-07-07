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Од утре до 31 август македонска и српска полиција заедно ќе патролираат во Охрид

Македонија

07.07.2026

Во Секторот за внатрешни работи Охрид денеска се одржа работен состанок со полициски службеници од Министерството за внатрешни работи на Србија, кои од утре до 31 август, заедно со припадници на македонската полиција, ќе патролираат низ Охрид во рамки на заеднички полициски патроли.

Активноста се реализира врз основа на Протокол за соработка за време на туристичката сезона, а од утре и официјално започнува функционирањето на мешовитите полициски патроли.

Од СВР Охрид информираат дека заедничките патроли треба да придонесат за поголема безбедност на граѓаните и на бројните туристи од Србија кои летуваат во Охрид.

Во текот на патролирањето, српските полициски службеници ќе постапуваат согласно законодавството на Република Македонија, нема да носат оружје и ќе им даваат поддршка на македонските полицајци.

Пред официјалното започнување на ангажманот, српските полицајци беа запознаени со одредбите од македонските закони за внатрешни работи и за полицијата.

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