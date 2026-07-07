 Skip to main content
07.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 7 јули 2026
Неделник

Престанува мандатот на градоначалникот на Брвеница, следува постапка за нови избори

Македонија

07.07.2026

Владата донесе одлука за престанок на мандатот на градоначалникот на Општина Брвеница, со што се отвора постапката за распишување предвремени избори за избор на нов градоначалник, согласно законските рокови и процедури.

Како што информира портпаролката на Владата, Марија Митева, Министерството ја започнало постапката по претходно добиено известување од претседателот на Советот на Општина Брвеница за настапување на законски предвидена околност што доведува до предвремен престанок на мандатот на градоначалникот по сила на закон.

Согласно Законот за локалната самоуправа, Министерството е должно во рок од 15 дена од приемот на известувањето да ја информира Владата за настапувањето на овој законски основ, по што Владата, во рок од 30 дена, ја започнува постапката за распишување на нови избори за градоначалник – изјави Митева.

Од Владата посочуваат дека со усвојувањето на информацијата и донесувањето на одлуката се создаваат законските предуслови за спроведување на понатамошната постапка во согласност со важечките прописи и рокови.

На 23 јуни годинава ненадејно почина градоначалникот на Брвеница, Јовица Илиевски.

Ненадејно почина градоначалникот на Брвеница Јовица Илиевски

Поврзани вести

Македонија  | 07.07.2026
Во Брвеница ќе се распишат вонредни локални избори по ненадејната смрт на градоначалникот Јовица Илиевски
Македонија  | 23.06.2026
Ненадејно почина градоначалникот на Брвеница Јовица Илиевски
Хроника  | 17.06.2026
Кражба во тетовско: Одземена касата со пари од црквата „Свети Атанасиј“ во Брвеница