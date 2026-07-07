Македонската математичка сензација Македон Димитровски со куп награди се враќа и од Несебар, Бугарија, каде учествуваше на меѓународниот математички натпревар „Математика без граници“.

Како што соопшти неговиот татко, Владимир, Македон приредил вистинска сензација и бил меѓу најуспешните натпреварувачи на целиот турнир. Тој освоил златен медал на индивидуалниот натпревар „Математика без граници“, прво место – победник на Купот, награда за математичка ѕвезда на турнирот, апсолутен победник на Купот на градоначалникот на Несебар, сребрен медал на меѓународниот натпревар по алгебра Ludovico Ferrari и бронзен екипен медал.