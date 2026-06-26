Македон се вброи во топ 3 најпаметни деца во светот

11-годишниот Македон Димитровски од Македонија постигна исклучителен резултат на американскиот SAT тест – 1440 поени, при што 740 поени освоил по математика и 700 поени по англиски јазик. Станува збор за тест кој е стандардна приемна проверка за запишување на универзитети во САД и се користи за оценување на академската подготвеност на средношколци.

Според објавата на неговото семејство, овој резултат го става меѓу највисоко рангираните ученици на негова возраст на глобално ниво, со перформанс кој вообичаено го постигнуваат кандидати на 17–18 години. Се наведува дека резултатот е приближно во горниот процент на тестирани ученици и претставува силен индикатор за напредни аналитички и јазични способности.

SAT резултатот, особено во ваков ранг, овозможува апликација на водечки светски универзитети како Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Yale University и други елитни академски институции во САД и пошироко. Овие универзитети при упис ги земаат предвид SAT резултатите како еден од клучните критериуми, заедно со академски достигнувања, натпревари и препораки.

Македон Димитровски веќе има повеќегодишни успеси на меѓународни математички натпревари, како и признанија во повеќе научни области, а неговите способности вклучуваат брзо совладување на комплексни задачи, напредна логика и широка општа наобразба за негова возраст.

Со овој резултат, тој практично се позиционира како еден од најперспективните млади таленти од регионот, со потенцијал во иднина да конкурира за стипендии и прием на најпрестижните образовни институции во светот.