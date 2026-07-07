Во Брвеница ќе се распишат вонредни локални избори по ненадејната смрт на градоначалникот Јовица Илиевски

Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, денеска во Централниот штаб на партијата му оддаде последна почит на прерано починатиот Јовица Илиевски, градоначалник на Општина Брвеница од редовите на ВМРО-ДПМНЕ.

Заминувањето на Јовица е голема загуба за неговото семејство, за неговите пријатели, за сите што имаа чест да го познаваат, но и за општина Брвеница, која неизмерно ја сакаше и за која несебично работеше. Неговата посветеност кон луѓето, чесноста, скромноста и искрената желба да придонесе за подобар живот во својата заедница ќе останат трајно врежани во нашите сеќавања.

Татковината се гради и се сака преку делата, преку пожртвуваноста и преку грижата за сопствениот народ и своето место. Токму таков беше Јовица, човек кој веруваше дека со чесна работа, одговорност и заедништво можеме да изградиме посилна и поуспешна Македонија.

Неговиот лик и дело ќе продолжат да живеат преку спомените што ги остави, преку добрината што ја ширеше и преку трагата што ја остави меѓу луѓето.

Нека му е вечна слава и вечен спомен, порача Мицкоски.