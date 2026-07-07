Македонија седма најбрзо растечка економија во Европа во периодот 2027-2031, според прогноза на ММФ

Според последната прогноза на ММФ за раст на европската економија, Македонија се најде на седмото место на најбрзо рaстечки економии на стариот континент. Во него се вклучени сите земји во Европа, не само членките на ЕУ, пренесе еминентната EURONEWS.

Со просечен раст од над 3% во периодот од 2027-та до 2031-та Македонија го зазема седмото место, далеку над 1,2% раст кој е просек за најголемите ЕУ економии. Прогнозата за Германија е 0,92%.

Македонија е една од ретките земји кои според процентот го следат светкиот тренд на раст, диктиран од мега-економиитена Кина, Индија и останатите светски економии.

Малта е на првата позиција според предвидениот раст, а во првата ДЕСЕТКА предничат земјите од т.н. Западен Балкан.

Според прогнозата на ММФ, се очекува високиот јавен долг, стареењето на населението, слабата продуктивност, долготрајните трошоци за енергија и постојаната геополитичка неизвесност да го одржат растот на водечките земји во Европа далеку под историските норми во остатокот од деценијата.

Според најновите светски економски перспективи на Меѓународниот монетарен фонд, се предвидува дека еврозоната ќе се прошири за само 1,2% годишно во просек помеѓу 2027 и 2031 година, при што нејзината најсилна година, 2028 година, ќе достигне само 1,4%.

Пошироката Европска Унија се справува малку подобро со 1,4% годишно, повторно достигнувајќи врв во 2028 година од 1,6%.

Тоа е скромна слика според која било мерка. Се предвидува дека глобалното производство ќе расте за околу 3,2% годишно во истиот период. Се очекува Азија во развој да се прошири за 4,6% годишно, а Индија за 6,5%, додека дури и подсахарска Африка е на добар пат да порасне за 4,6%. Сепак, се предвидува дека група многу помали европски нации, кои се протегаат од Медитеранот до Западен Балкан и Источна Европа, ќе се прошират со повеќе од двојно побрзо темпо од еврозоната во следните пет години, анализира EURONEWS.