Тјери Анри: Aко играте со Роналдо, тогаш мора да создадете ситуации што му одговараат

Легендата Тјери Анри го анализира настапот на Португалија на Светското првенство и е разочаран од нивниот настап:

Ќе кажам нешто што многу португалски навивачи веројатно не сакаат да го чујат. Оваа репрезентација на Португалија не играше добро. Не затоа што им недостасуваше талент, туку затоа што премногу од нивните играчи никогаш не го достигнаа нивото што сите го очекуваа.“.

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„Бруно Фернандеш беше ужасен според сопствените стандарди во текот на ова Светско првенство. Креативноста, лидерството, одлучувачките моменти што ги гледавме од него со години едноставно ги немаше. Потоа ги гледате Витиња и Жоао Невес, двајца играчи кои доминираа во Европа, а сепак, на ова првенство, тие беа речиси невидливи.“

„И потоа еве го Кристијано Роналдо. Луѓето ќе го обвинуваат затоа што тоа е најлесната работа. Јас нема. Затоа што ако одлучите да го стартувате Кристијано, тогаш мора да создадете ситуации што му одговараат. Наместо тоа, Португалија само бесцелно ја додаваше топката. Тие имаа еден од најдобрите изведувачи што фудбалот некогаш ги видел, но едвај му ја даваа топката. Тоа не е вина на Роналдо. Тоа е вина на тимот околу него.“