Од денеска, сите нови автомобили во ЕУ мора да имаат дополнителни системи за заштита

Со воведувањето на втората фаза од Општата регулатива за безбедност (GSR2) на Европската унија, сите нови патнички автомобили (категорија M1) и лесни комерцијални комбиња (категорија N1) што се продаваат на европскиот пазар сега мора да вклучуваат низа напредни карактеристики за активна безбедност. Европската комисија, при објавувањето на одлуката, нагласи дека примарната цел на воведувањето задолжителни технологии е зголемување на безбедноста на патиштата.

Новите мерки имаат за цел да го намалат вкупниот број на несреќи и да обезбедат подобра заштита за возачите и патниците во возилата, како и за ранливите учесници во сообраќајот. Иако правилата од јули 2024 година важеа само за нови модели што влегуваат на пазарот, овој рок од 7 јули 2026 година ги обврзува производителите да ги инсталираат системите во секое ново произведено возило, без оглед на датумот на неговото оригинално одобрување на типот.

Првиот дел од новите правила се однесува на инсталирање на напредни системи за сопирање во итни случаи (AEB), кои, покрај откривањето на други возила, сега мора да имаат можност автоматски да детектираат пешаци и велосипедисти кои се пред да го преминат патот на возилото и да ги активираат сопирачките без интервенција на возачот.

Најтехнолошки бараната нова функција е системот за напредно предупредување за одвлекување на вниманието од возачот (ADDW). Овој систем користи внатрешни инфрацрвени камери и сензори лоцирани на управувачкиот столб или на контролната табла за да ја следи положбата на главата на возачот и насоката на погледот во реално време, и дење и ноќе. Доколку системот детектира дека возачот го трга погледот од патот повеќе од 3,5 секунди при брзини над 50 км/ч или повеќе од 6 секунди при брзини помеѓу 20 и 50 км/ч, ќе се активираат звучни и визуелни аларми за да се пренасочи вниманието на патот.

Задолжителна опрема за нови автомобили од 7 јули:

Напредни системи за сопирање во итни случаи со детекција на пешаци и велосипедисти

Напредни системи за предупредување од одвлекување на вниманието на возачот

Подобрена видливост напред за возачите

Нови барања за тестирање на абење на гумите

Проширени зони со сигурносно стакло дизајнирани за подобра заштита на пешаците во случај на судир

ЕУ, исто така, бара системите за следење на возачите да работат во затворен круг на локална обработка во автомобилот. Ова значи дека технологијата работи без употреба на какви било надворешни биометриски податоци или системи за препознавање лица, а снимките во кабината не смеат трајно да се складираат или пренесуваат надвор од самото возило, со цел целосно да се почитуваат правилата за приватност.

Покрај овие електронски системи, новите правила воведуваат и структурни промени во возилата. Ова вклучува редизајнирање на кабините за подобрување на директната видливост напред за возачите со намалување на мртвите точки, како и инсталирање на проширени зони од ламинирано безбедносно стакло на повеќе површини на прозорците, со што се намалува ризикот од исфрлање на патниците и се заштитуваат пешаците во случај на судир.

Регулативата воведува нови барања за следење на абењето на гумите кои одат подалеку од сегашните основни сензори за притисок и се дизајнирани да ја препознаат деградацијата на шарите пред да се појави ризик од дупнување.

Според официјалното соопштение од Европската комисија, овие мерки се составен дел од долгорочните напори за подигнување на стандардите и постигнување на стратегијата „Визија нула“. Крајната цел на сите спроведени промени е систематски да се намали бројот на сообраќајни несреќи и да се елиминираат смртните случаи на патиштата низ Европската Унија до 2050 година.