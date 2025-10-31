Николоски: Во Крушево ќе се гради спортска сала, ќе ги рехабилитираме патиштата од двата влеза на градот и ќе градиме обиколница, во недела ќе ставиме точка на владеењето на СДСМ во Крушево

На Крушево му треба развој, туризам и нови проекти. Со идниот градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ Нико Чонески, ќе го развиеме градот, ќе изградиме обиколница, нова спортска сала и ќе ги реконструираме патните правци кои го поврзуваат Крушево, истакна денеска потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николоски, на средби со граѓани во Крушево.

Мене ми е драго што имаме бројни реализирани проекти и проекти во најава. Сакаме да направиме инфраструктурен бум овде во Крушево, со цел Крушево да може економски да се развива. Можам да најавам дека преку ЈП за државни патишта ќе имаме четири големи проекти. Едниот е целосна рехабилитација на регионалниот пат од Кривогаштани до Крушево, вториот е рехабилитација на регионалниот пат кој што оди од Долно Сладуево до Крушево во должина од 20 км, ова е делот од Демир Хисар кога се доаѓа кон Крушево. Третиот е целосно асфалтирање на патот од Пуста Река, село на територија на Крушево до село Цер на општина Кичево. Ова се работи кои ќе ги работи ЈПДП што практично значи дека двата влеза кои ги има градот ќе бидат целосно рехабилитирани за полесно да се доаѓа до градот“, потенцираше Николоски.

Како што додаде Николоски, преку Министерството за транспорт се работи и на локални улици во градот, а следуваат и нови проекти преку поддршката од Владата.

Тоа се улиците Кочан Миленку и Манчу Матак. Таму проектот завршува, очекуваме следната недела веќе да поставиме хоризонтална и вретикална сигнализација и да го пуштиме во употреба и ова многу ќе значи за жителите кои гравитираат кон тие улици. Од првиот повик тука е реконструкцијата на општинскиот пат од село Врбец до Митрени, како и реконструкцијата на патот во село Јекреново, а од вториот повик со идниот градоначалник ќе реализираме пристапна улица до ски терените во Крушево, што многу ќе помогне за развој на туризмот и подобрување на ски сезоната. Исто така, и обиколница која е многу години ветувана и никој не ја реализирал. Првата фаза е во вредност од 1 милион евра и заедно со идниот градоначалник ќе ја реализираме“, рече Николоски.

Тој најави и изградба на мултифункционална спортска сала со основна намена за подготовки на националните репрезентации во различни спортови, а истакна и дека доаѓаат промените во Крушево.