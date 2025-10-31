Во Виница денеска мини митинг на ВМРО-ДПМНЕ
Најнови вести
Македонија | Движење ЗНАМ: Во недела масовно за Максим Димитриевски во Куманово, за Мирослав Лабудовиќ во Центар и за Орце Ѓорѓиевски за Град Скопје
31.10.2025
Останати спортови | Реализиран уште еден инфраструктурен проект на Министерството за спорт – Дебар доби современ простор за спорт и рекреација
31.10.2025
Музика | Македонскиот КИЦ во Белград вечерва ќе биде домаќин на концерт на музичкиот ансамбл „Македониум“
31.10.2025
Македонија | Атанасовски: Сега е време на обединување, а веднаш по новата победа, ќе биде време за вистинска експанзија
31.10.2025
Македонија | Мицкоски: Во недела сите масовно да излеземе на гласање, зошто додека седите дома, други одлучуваат за вашата иднина
31.10.2025
Македонија | Сиљановска-Давкова: 25 години по Резолуцијата 1325 – од неми сведоци и жртви на конфликтите до активни мировни актерки
31.10.2025
Македонија | Мини митинг на ВМРО-ДПМНЕ во општина Виница
31.10.2025
Култура | Откриен гроб со протома од коњ положен на страна кој датира од железното време на локалитетот Исар Марвинци
31.10.2025
Македонија | Николоски: Во Крушево ќе се гради спортска сала, ќе ги рехабилитираме патиштата од двата влеза на градот и ќе градиме обиколница, во недела ќе ставиме точка на владеењето на СДСМ во Крушево
31.10.2025
Филм | Кинотека го одбележа Светскиот ден на аудиовизуелното наследство со промоцијата на блуреј изданието на филмот „Мис Стон“ на Живорад Жика Митровиќ
31.10.2025
Мода и убавина | Мода што трае: 31. Моден викенд Скопје започна со приказни за создавање, поправка и повторно раѓање на стилот
31.10.2025
Економија | Заврши „Енерго-Технома 2025“ – иновации, соработка и практични решенија на едно место
31.10.2025
Фудбал | Бразилско лудило во Копа Либертадорес
31.10.2025
Македонија | Марко Колев го доби решението за втор мандат за градоначалник на Општина Велес
31.10.2025