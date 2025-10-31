 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

Кинотека го одбележа Светскиот ден на аудиовизуелното наследство со промоцијата на блуреј изданието на филмот „Мис Стон“ на Живорад Жика Митровиќ

Филм

31.10.2025

На 27 октомври Кинотеката се приклучи кон светското одбележување на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство, заедно со архивите, кинотеките и филмските музеи низ целиот свет.

Во кинотечното кино се одржа промоцијата на блуреј изданието на филмот МИС СТОН (1958) на Живорад Жика Митровиќ – едно од најзначајните дела на македонската кинематографија. Овој настан беше дел од активностите со кои Кинотеката го потенцира значењето и потребата од заштита на филмското културно наследство.

До крајот на октомври, публиката ќе има можност да ги погледне и македонските филмски класици што оваа година одбележуваат јубилеи: Денови на искушение, Волчја ноќ, Оловна бригада, Контакт, Ангели на отпад и Јад.

Поврзани вести

Филм  | 30.10.2025
Македонски класици, светски легенди и современи експериментални визии во ноември во Кинотека
Филм  | 27.10.2025
Промоција на блу-реј изданието на „Мис Стон“ во Кинотека во чест на одбележувањето на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство
Филм  | 24.10.2025
Светскиот ден на аудиовизуелното наследство ќе се одбележи во Кинотека со проекција на македонските филмски класици
﻿