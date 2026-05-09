Николоски: Имаме резерви на керозин за 90 дена, отворени се пет нови дестинации и покрај кризата

09.05.2026

Проблем со снабдување со керозин нема, имаме резерви за 90 дена иако законски мора да имаме за 60 дена. И покрај кризата отвораме пет нови дестинации од охридскиот и скопскиот аеродром, изјави вицепремиерот Александар Николоски.

– Со керозин покрај тоа што се снабдуваат скопскиот и охридскиот аеродром, се снабдува целосно аеродромот во Приштина и делумно аеродромот во Ниш. Успеавме Скопје да го направиме центар на четири аеродроми кој што прават снабдување од тука. Имаме резерви на керозин за 90 дена, законски е 60 дена, така што немама никаков проблем со снабдување, рече Николоски во гостувањето во поткастот „Ноќно студио“.

Дури во услови кога се најавуваат откажување на летови, ние во тек на месец јуни планираме пет нови дестинации од скопскиот и охридскиот аеродром, додаде Николоски.

– Аустриа ерлајнс ќе почне да лета Виена до Охрид за прв пат. Визер ќе лета од Охрид до Краков и до Вроцлав и имаме две одлични туристички дестинации од скопскиот аеродром, едната е Палермо- Сицилија, другата е Алгеро-Сардинија – истакна Николоски.

