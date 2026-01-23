 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник
Дафина Стојаноска

Непристоен предлог: Ахмети нудел помалку министри од Вреди само за да влезе во Владата

Али Ахмети кажува дека со претседателот Мицкоски пред една година договорил предвремени избори, но не ја кажува вистината за средбата во мојата канцеларија, каде нудеше влез во Владата, без да бара претседателско место во Собранието и со прифаќање едно министерско место помалку од тоа што го бараше Влен, само да биде дел од истата оваа влада. Но, ние останавме истрајни во она што беше порака од народот – дека ДУИ мора да оди во опозиција. Друг пат, пред да кажува невистини, нека размисли добро и нека биде подготвен дека ние ќе кажуваме вистини.

Прашањето е дали ваквите изјави служат за да се спречи ерозијата во сопственото членство и кај досегашните нивни поддржувачи? прашува пратеничката Дафина Стојаноска.

