Трамп до НАТО: А да го активираме Член 5?

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека НАТО треба да биде „тестирано“ како одговор на нелегалната имиграција на јужната граница на САД и дека САД би можеле да го активираат Членот 5, принципот на колективна одбрана на Алијансата.

„Можеби требаше да го тестираме НАТО и да го активираме Член 5, за да дојде НАТО тука и да ја заштити нашата јужна граница од понатамошни инвазии од нелегални имигранти, со што ќе ослободиме многу агенти на граничната патрола за други задачи“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Неговите коментари следеа по критиките дека НАТО не е целосно зад САД, по изјавите на претставници на ЕУ на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, кои го критикуваа обидот на Вашингтон да го купи Гренланд.

„Проблемот со НАТО е што ние би биле со нив 100 проценти, но не сум сигурен дека тие би биле со нас“, рече Трамп во средата од централната говорница во Давос.

Потоа му одговори генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој му рече во лице на американскиот претседател дека лаже, потсетувајќи го на страдањето на Европејците за време на американската војна во Авганистан.

Но, тоа не застана тука, бидејќи Трамп повторно ги критикуваше сојузниците на Америка во НАТО, тврдејќи дека војниците од сојузничките земји за време на 20-годишниот конфликт во Авганистан „останале малку настрана и малку надвор од линиите на фронтот“, повторувајќи во интервју за Fox News дека „не е сигурен“ дека НАТО ќе ги брани САД во случај на напад.