 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Измамник му ветил работа и престој во Скопје – Турчин останал без 6.650 евра

Хроника

23.01.2026

Вчера во 10:00 часот во СВР Скопје, М.С. од Турција пријави дека бил измамен од едно лице за сума од 6.650 евра.

Според пријавеното, тој во месец октомври 2025 година преку социјална мрежа стапил во контакт со лицето, кое наводно посредувало за добивање документи за работа и престој во државата, по што во неколку наврати лично и преку трансакциска сметка му ги исплатил паричните средства, а исто така платил и за договор за закуп на стан, кој бил заверен на нотар. Откако лицето не му се јавило подолг период сфатил дека бил измамен.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Поврзани вести

Хроника  | 22.01.2026
Кавадарчанка измамена преку СМС, за лажен прекршок и наплатиле близу 500 евра
Хроника  | 08.01.2026
Лажен лекар од Штип измамил 77-годишна штипјанка за 700.000 денари
Хроника  | 08.01.2026
23-годишна скопјанка уапсена за повеќе измами со лажни огласи за станови и хотелски резервации
﻿