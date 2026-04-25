Најголем дел од законите поднесени од Владата одат во редовна постапка, останува примерот да го следат и пратениците

Речиси 90 проценти од законите што ги предлага Владата се во редовна постапка. Останува овој проблем да го надминеме и кај пратениците кога поднесуваат предлог законски решенија, истакна претседателот на Собранието Африм Гаши на дводневната национална дебата за улогата на Собранието во процесот на пристапување во ЕУ што попладнево почна во законодавниот дом.

– Најчести предлагачи се Владата и пратениците. Пред некој ден разговарав со службите – скоро 90 проценти од законите што ги предлага Владата се веќе во редовна поставка. Тоа е битка што сме ја издвоиле секој ден зборувајќи со министрите, со Владата. Како председател на Собранието барав да присуствувам на една од седниците на Владата, каде им укажав и на премиерот и на сите министри да не ги предлагаат законите во скратена постапка. Им кажав дека работиме редовно, дека често има седници и дека истото временски ќе го добијат со редовната постапка. За жал, сега ни е проблем тоа што самите пратеници ги предлагаат по скратена постапка голем дел од законите, посочи претседателот на Собранието.

Вели дека тоа е битка што треба да ја издвојат сите заедно преку политичка култура, со укажавања и заложби.

– Јас сум против злоупотребата на скратената постапка и тоа сум го кажал уште на првата координација. Сум им укажал и на координаторите и на владините претставници да ги предлагаат законите по редовна постапка. Деловникот за работа дава можност за скратена постапка и ние како Собрание немаме можност да му го забраниме ова право на предлагачот, но може да го надминеме со политичка култура, преку укажаувања, рече Гаши.

Во однос на злоупотребата на европското знаменце, Гаши вели дека нема злоупотреба за што потврда се и извештаите на Европската комисија за напредокот на државата.

– Овој дел е апсоливиран. Во извештаите на Европската комисија е наведено дека нема ниту еден пример на злоупотреба на европското знаме за овие две години, посочи Гаши.

Според заменик -министерот за надворешни работи Зоран Димитриевски, Владата внимава законите што ги предлага да одат во редовна постапка, а во однос на европското знаменце вели дека е направен чекор напред и дека во изминатиот период се води сериозна сметка што помалку закони да се предлагаат со европско знаменце.

– Во изминатиот период се водеше сериозна сметка да има што помалку закони со европско знаменце кои немаат втемеленост со европската легислатива, затоа што идејата на носење на закони со европско знаменце е тие да се усогласат со европските регулативи. Во однос на брзата постапка морам да кажам дека во Владата во последно време има една сериозна дисциплина и опомени од страна на премиерот и вицепремиерите кои ги предупредуваат министрите да не поднесуваат закони по брза постапка, истакна Димитриевски.

Пратеничката Фани Каранфиловска од СДСМ не се согласува со ваквиот став посочувајќи дека се уште има закони кои одат по скратена, наместо по редовна постапка.