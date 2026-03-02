 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Неделник

Можно е македонските граѓани од ОАЕ да се евакуираат копнено преку Саудиска Арабија

Македонија

02.03.2026

Амбасадата на Република Македонија во Абу Даби соопшти дека се разгледува можноста за репатриација и евакуација на нашите граѓани од Обединетите Арапски Емирати преку Кралството Саудиска Арабија. Како што се наведува во објавата на социјалните мрежи, репатриација и евакуација на нашите граѓани кои се затекнати во ОАЕ ќе се одвива преку копнената граница кон Кралството Саудиска Арабија, и од таму со авиони кои полетуваат од нивна територија.

-Транспортот од Обединетите Арапски Емирати до Кралството Саудиска Арабија би се одвивал по копнен пат со автобуси и истиот би траел од 13 до 15 часа. Преку формално барање/Нота од Амбасадата и МНР врз основа на доставен список, властите на Саудиска Арабија би издале хуманитарни визи за македонските граѓани на самиот граничен премин, се наведува во информацијата.

Македонските граѓани кои се заинтересирани за оваа можност треба да се пријават на дежурниот број на Амбасадата +971 56 441 7532 како и на емаил адресата: [email protected].

Министерството за надворешни работи пред два дена ги објави телефони за помош за нашите граѓани на Блискиот Исток.

Поврзани вести

Македонија  | 01.03.2026
МНР: Расте бројот на наши граѓани затечени во загрозените подрачја
Свет  | 14.11.2025
Во тек е евакуација на патници од железничката станица „Монпарнас“ во срцето на Париз, погоден е маж во престрелка
Свет  | 19.09.2025
Берлин евакуира над 20.000 луѓе поради деактивирање на две бомби од Втората светска војна
﻿