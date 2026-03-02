Зошто Иран го гаѓа и Кипар?

Кипарските власти воведоа итни мерки: затворање на училишта и евакуации каде што е потребно, што нагласува решителен одговор на безбедносните закани.

Регионалниот конфликт ескалира, вклучувајќи напади на повеќе локации на Блискиот Исток и ширење на тензиите кон Европа, што укажува на можен поширок воен сценарио.

Две беспилотни летала што се движеа кон британската воздухопловна база Акротири на Кипар „беа соборени навремено“, изјави денес портпаролот на кипарската влада Онстатинос Летимбиотис, неколку часа откако базата беше претходно погодена.

🚨⚠️ BREAKING: Cyprus is reportedly under attack from Iranian drones. Evacuations have been ordered and shelter-in-place instructions issued. British jets have been launched. pic.twitter.com/OsLavI1yTd — UK National News (@UK_NationalNews) March 2, 2026

Како што објави Cyprus Mail, откако британските власти одлучија да ја евакуираат базата Акротири, Министерството за внатрешни работи на Кипар одлучи да ги евакуира и жителите на населбата Акротири.

Дроновите повторно летаа кон Кипар



Покрај тоа, базата Декели во источен Кипар беше евакуирана, додека базата на Соединетите Американски Држави во Никозија го вклучи алармот, но немаше извештаи за евакуации.

Кипарските власти претходно денес објавија дека британската воздухопловна база во Акротири, Кипар, била нападната од дрон кратко по полноќ, предизвикувајќи ограничена штета.