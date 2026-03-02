 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Неделник

Зошто Иран го гаѓа и Кипар?

Свет

02.03.2026

Кипарските власти воведоа итни мерки: затворање на училишта и евакуации каде што е потребно, што нагласува решителен одговор на безбедносните закани.

Регионалниот конфликт ескалира, вклучувајќи напади на повеќе локации на Блискиот Исток и ширење на тензиите кон Европа, што укажува на можен поширок воен сценарио.

Две беспилотни летала што се движеа кон британската воздухопловна база Акротири на Кипар „беа соборени навремено“, изјави денес портпаролот на кипарската влада Онстатинос Летимбиотис, неколку часа откако базата беше претходно погодена.

Како што објави Cyprus Mail, откако британските власти одлучија да ја евакуираат базата Акротири, Министерството за внатрешни работи на Кипар одлучи да ги евакуира и жителите на населбата Акротири.

Дроновите повторно летаа кон Кипар


Покрај тоа, базата Декели во источен Кипар беше евакуирана, додека базата на Соединетите Американски Држави во Никозија го вклучи алармот, но немаше извештаи за евакуации.

Кипарските власти претходно денес објавија дека британската воздухопловна база во Акротири, Кипар, била нападната од дрон кратко по полноќ, предизвикувајќи ограничена штета.

