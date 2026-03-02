25-годишниот Трајко ја убил 35-годишната Марија: Потврдена втора жртва на серискиот убиец во кумановско

Истрагата потврдува дека 25-годишниот Трајко Бојковски ја убил 35-годишната Марија Мартиновска во кумановско, истрагата продолжува.

Кумановката Марија Мартиновска била убиена од Трајко Бојковски, потврдила ДНК анализа по ексхумацијата на телото. Обдукцијата покажала дека смртта била насилна, но немало силување.

Во меѓувреме, е издадена наредба за ексхумација на тело на постара жена, која според првичните информации одговара на профилот на првата жртва, 78-годишната Мира С. од Старо Нагоричане.

Бојковски веќе е осомничен дека во периодот од 27 јануари до 12 февруари во селото Челопек, општина Старо Нагоричане, со умисла и на свиреп начин ја убил 78-годишната Мира С. Обвинителството нареди психијатриско вештачење на осомничениот и истрага за евентуална вмешаност на други лица, иако во овој момент тој е единствениот осомничен. Се испитува и евентуална одговорност на полициски службеници за евентуални пропусти.

Истрагата започна по пријава од преживеана жртва, 83-годишната Слободанка Арсовска од Куманово, која пред шест месеци успеала да се спаси. По нејзината пријава, истражителите започнале проверка и на претходни сомнителни случаи.

Мотивот на сторителот засега не е утврден, а се очекуваат наоди од повеќе стручни лица за проценка на неговата психичка состојба.

Во моментов, осомничениот е изолиран во кумановскиот затвор „К’шање“.