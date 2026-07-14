 Skip to main content
14.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 14 јули 2026
Неделник

Мисајловски: Дарио Ивановски ќе биде дел од Министерството за одбрана, ќе придонесува за физичката подготвеност на Армијата

Македонија

14.07.2026

Македонскиот атлетски шампион Дарио Ивановски од денеска ќе биде ангажиран во Министерството за одбрана, каде своето знаење, искуство и професионален пристап ќе ги насочи кон унапредување на физичката подготвеност на припадниците на Армијата.

Информацијата ја објави министерот за одбрана Владо Мисајловски, во која пишува дека Ивановски со својата дисциплина, борбеност и спортски дух е пример за сите генерации.

-Со гордост ги поддржуваме оние кои со својот труд, истрајност и посветеност ја претставуваат Македонија високо на светските спортски сцени, напиша Мисајловски својата објава на Фејсбук.

Како што пишува министерот, успесите на Ивановски се потврда дека со посветена работа, истрајност и вистински вредности се постигнуваат големи резултати.

Како дел од новиот ангажман, македонскиот шампион ќе помогне и во работата на Советот на воени спортови.

Министерот Мисајловски му посака успех во новиот професионален предизвик.

Поврзани вести

Македонија  | 13.07.2026
Мисајловски: Реконструкција и градежна офанзива во повеќе касарни
Македонија  | 07.07.2026
Министерот Мисајловски на Самитот на НАТО во Анкара
Македонија  | 03.07.2026
Мисајловски: Презентирана е опрема од околу 40 милиони евра од три пакети за модернизација на Армијата