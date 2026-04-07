 Skip to main content
07.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Мицкоски: Сите Колективни договори започнаа да се применуваат вклучително и линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во МВР

Македонија

Претседателот на Владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на тоа дали ќе има зголемување на платите во Министерството за внатрешни работи, изјави:

Оваа година за нас е навистина тешка, посебно со случувањата во Заливот. Нешто за коешто веќе зборував, но тоа е што е, ќе се бориме. Сите Колективни договори коишто имаат обврска од 1 април, веќе започнаа да се применуваат. Вклучително и линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во Министерството за внатрешни работи. И тие ќе имаат зголемување на личниот доход. Така што како работодавач, ние практично се имаме усогласено со своите колеги во целост, мислам дека 97-98%. Така што можам да кажам дека барем до 2028 година, оној процес којшто го имавме зацртано, го заокруживме“.

