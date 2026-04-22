Мицкоски од Виена: Определбата на Владата е јасна – градиме економија што создава, а не само троши

Има моменти кога Европа мора да избере: дали ќе реагира или ќе води. Денес сме токму во таков момент. Живееме во време на преиспитување. Време кога сигурноста не се подразбира, кога енергијата станува политика, заедно со економијата се прашање на опстанок. Во такви околности, зборовите имаат помала тежина од одлуките, а декларациите вредат онолку колку што сме подготвени да ги спроведеме, истакна премиерот Христијан Мицкоски на прес-конференција во Виена.

Затоа, разговорот за економијата, трговијата и инвестициите е техничка тема, но и длабок разговор за тоа каква Европа сакаме да изградиме. Дали ќе биде континент што се прилагодува на кризите или континент што го обликува светот и правилата во светот. Нашата определба е јасна. Да градиме економија што создава, а не само троши. Да градиме држава што нуди сигурност, а не неизвесност. Да градиме систем во кој работата се исплати, а довербата има вредност. Ова не се секојдневни слогани. Ова е јасна насока. Инвестициите ги гледаме како двигател на промените. Промените што носат нова индустрија. Ново знаење. Нов квалитет. Нов стандард. Ние не бараме само странски инвеститори. Бараме партнерство. Бараме доверба. Бараме заедничка визија за тоа каде сакаме да бидеме за десет години – истакна тој.

Мицкоски порача дека Австрија е еден од ретките партнери со кои таа визија може да се претвори во реалност.

Не единствено поради економското присуство, туку и поради конзистентноста, сериозноста и разбирањето на регионот. Но, дозволете да бидам јасен. Не сакаме само да ја одржуваме соработката. Сакаме да ја подигнеме на повисоко ниво. Новото време бара нова динамика. Повеќе инвестиции во производство. Повеќе вложувања во енергетика. Повеќе партнерства во дигиталната трансформација. Повеќе инфраструктура што поврзува, наместо што раздвојува. Енергетската транзиција е тест за сите нас. Тест на капацитет. Тест на визија. Тест на лидерство. За нас, таа е шанса. Шанса да создадеме економија што ќе биде посилна од кризите и подготвена за иднината. Но таа шанса може да се реализира само со партнери што размислуваат долгорочно. Затоа ни треба Европа што не чека, туку дејствува. Европа што не се двоуми, туку одлучува. Европа што не се плаши од конкуренција, туку ја создава – истакна Мицкоски.

Македонскиот премиер порача дека Европа нема да биде силна ако нејзините делови останат слаби.