22.04.2026
ДЗС: Просечната нето-плата во февруари 46.159 денари

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во февруари годинава изнесувала 46.159 денари и во однос на февруари минатата година е повисока за 7,2  проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Административни и помошни услужни дејности за 12,3  проценти, Рударство и вадење камен за 10,6 проценти и Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината за 9,4  проценти.

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Земјоделство, шумарство и рибарство за  5,7 проценти, Други услужни дејности за 5 проценти и Уметност, забава и рекреација за 4,6 проценти.

Македонија  | 01.04.2026
Ново зголемување од 7,5 проценти на платите во образованието, најави Мицкоски
Македонија  | 26.03.2026
Мицкоски: За две години вработените ќе имаат за 40% повисока плата
Балкан  | 17.03.2026
Скандал во албанското МВР: Најмалку 520 лица примале плата, а не оделе со години на работа