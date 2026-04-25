 Skip to main content
25.04.2026
Република Најнови вести
Сабота, 25 април 2026
Неделник

Мицкоски на средба со Македонци кои живеат во Србија

Македонија

25.04.2026

Фото: Фејсбук-страница на премиерот Христијан Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски попладнево на Фејсбук информираше дека заедно со министерот за надворешни работи и трговија, Тимчо Муцунски и заменик – министерката за европски прашања, Викторија Трајков, се сретнале со Македонци кои живеат во Србија.

– Состанокот помина во дух на конструктивен дијалог и заедничка визија за иднината. Во фокусот беше испратена силна порака за обединување и сплотеност на Македонците во Србија. Беше истакната важноста од координирана и континуирана комуникација, при што Македонскиот национален совет ќе има улога на главен и синхронизиран канал за поврзување и застапување на интересите на заедницата, пишува во објавата.

Соговорниците се согласиле дека само преку заедништво, взаемна поддршка и институционална координација може да се обезбеди посилен глас и подобра иднина за Македонците во Србија.

– Средбата доаѓа во пресрет на одбележувањето на 80-годишнината од доселувањето на Македонците во Војводина, се додава во објавата. 

