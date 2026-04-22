22.04.2026
Мицкоски: Ја потврдивме подготвеноста за продлабочување на партнерството и зајакнување на билатералните односи со Австрија

Во Виена се одржа значајна средба помеѓу делегација на Македонија и делегацијата на Австрија, во атмосфера на отворен и конструктивен дијалог.

Разговорите беа фокусирани на унапредување на соработката во повеќе области од заемен интерес, со посебен акцент на економијата, инвестициите и идните заеднички проекти. Ја потврдивме подготвеноста за продлабочување на партнерството и зајакнување на билатералните односи. Средбата беше можност за размена на ставови, идеи и визии за понатамошен развој, со јасна цел постигнување конкретни резултати и долгорочна соработка, обjави премиерот Мицкоски на Фејсбук.

