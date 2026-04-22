Премиерот Мицкоски од Вие

Клучната порака е дека Европа се наоѓа во пресуден момент кога мора да избере дали ќе реагира на кризите или активно ќе ги обликува правилата

22.04.2026

Клучната порака е дека Европа се наоѓа во пресуден момент кога мора да избере дали ќе реагира на кризите или активно ќе ги обликува правилата. Во услови на неизвесност, енергетски предизвици и економски притисоци, зборовите не се доволни, потребни се конкретни одлуки и дела.Нашата определба е јасна.Да градиме економија што создава, а не само троши.Да градиме држава што нуди сигурност, а не неизвесност,напиша денеска од Виена премиерот Мицкоски.

Да градиме систем во кој работата се исплати, а довербата има вредност.

Европа нема да биде силна ако нејзините делови останат слаби. Европа нема да биде стабилна ако нејзините периферии останат несигурни. Европа нема да биде конкурентна ако нејзините економии не растат заедно.

Затоа ова е прашање на билатерална соработка. Но, ова е прашање и на заедничка одговорност. Ние сме подготвени да ја преземеме таа одговорност. Подготвени сме да работиме. Подготвени сме да носиме одлуки. Подготвени сме да испорачаме резултати.

И затоа веруваме дека со партнерство што се темели на доверба и конкретни проекти, ќе изградиме нешто што ќе трае подолго од еден мандат, подолго од една криза, подолго од една генерација.

Поврзани вести

Македонија  | 22.04.2026
Мицкоски: Во Европа нема втор пример како нас во однос на евроинтеграцијата, билатерализацијата го прави процесот неизвесен
Македонија  | 22.04.2026
Мицкоски: Ја потврдивме подготвеноста за продлабочување на партнерството и зајакнување на билатералните односи со Австрија
Култура  | 22.04.2026
ФОТОГАЛЕРИЈА: Драмски прослави 80 години со „Мачкина глава“, која е 461 премиера од постоењето на скопскииот театар